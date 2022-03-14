Общество

Псковские росгвардейцы провели более 240 проверок владельцев оружия за неделю

241 проверку владельцев оружия провели псковские росгвардейцы за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 7 по 13 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы выявили 8 административных правонарушений и изъяли 2 единицы оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», - отметили росгвардейцы.