В новой великолукской школе будет собственный оркестр

Школьный оркестр будет у нового образовательного учреждения в Великих Луках, строительство которого идет на улице Заслонова. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.
Видео: Николай Козловский «ВКонтакте»
Новая школа на улице Заслонова будет иметь статус «Инженерно-экономического лицея». Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте администрации города. В данный момент на площадке будущей школы активно идет строительство.
Глава города напомнил, что в новом лицее будут обучаться более 800 детей, а само здание школы занимает 19 тысяч 200 квадратных метров. «Новая школа на улице Заслонова станет настоящим научным, культурным и спортивным центром этого района», - считает Николай Козловский.