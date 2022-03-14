Общество

В новой великолукской школе будет собственный оркестр

Школьный оркестр будет у нового образовательного учреждения в Великих Луках, строительство которого идет на улице Заслонова. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

Видео: Николай Козловский «ВКонтакте»

«Это образовательное учреждение действительно уникальное для системы образования всей Псковской области. <...> В нем будут оборудованы кабинеты астрономии; лаборатории; тир; бассейн; спортивные площадки для разных видов игр. Также уже закуплены музыкальные инструменты для школьного оркестра», - написал Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новая школа на улице Заслонова будет иметь статус «Инженерно-экономического лицея». Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте администрации города. В данный момент на площадке будущей школы активно идет строительство.

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Глава города напомнил, что в новом лицее будут обучаться более 800 детей, а само здание школы занимает 19 тысяч 200 квадратных метров. «Новая школа на улице Заслонова станет настоящим научным, культурным и спортивным центром этого района», - считает Николай Козловский.