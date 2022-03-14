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Общество

Скончалась выпускающий режиссер программы «Вести-Псков» Татьяна Нордэн

15.03.2022 00:05|Псков

На 58-м году жизни умерла выпускающий режиссер программы «Вести-Псков» Татьяна Нордэн. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили ее дети. 

Фото из соцсетей Татьяны Нордэн

«Сегодня, 14 марта, не стало нашей мамы. Она была воплощением доброты, заботы и неиссякаемой веры в людей, в лучшее, что в нас есть. Мама любила нас всех очень сильно и так же сильно переживала, не жалея себя. Мама всегда будет жить в нас. Мы всегда будем помнить ее умом и сердцем», - написали дети Татьяны Нордэн. 

Прощание пройдет в четверг, 17 марта, предварительно в 9.30 у Церкви Варлаама Хутынского на Званице. О подробностях сообщат дополнительно. 

Как сообщает ГТРК «Псков», в компанию Татьяна Нордэн пришла работать в 2001 году и посвятила ей 19 лет жизни. Татьяна Нордэн была выпускающим режиссером и выполняла одну из самых ответственных задач - выход «Вести-Псков» в прямом эфире. Кроме этого, она участвовала в создании передач и документальных фильмов и была удостоена многих наград на различных конкурсах.

Среди них «Щит России», «Герой нашего времени», «Радонеж», «Патриот России». «Своим профессиональным опытом Татьяна Нордэн щедро делилась с молодежью: преподавала в Псковском колледже искусств. Наш коллектив искренне скорбит о Татьяне Анатольевне и приносит глубочайшие соболезнования ее родным и близким», - добавили коллеги. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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