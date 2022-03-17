Общество

Профсоюзы начали сотрудничать с администрацией Стругокрасненского района

Администрация Стругокрасненского района и координационный совет профсоюзных организаций в муниципалитете подписали соглашение о взаимодействии сегодня, 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

От имени профсоюзов соглашение подписала председатель территориального координационного совета Любовь Васильева, а от имени администрации - ее глава Александр Волков.

Стороны договорились проводить работу по созданию первичных профсоюзных организаций на территории муниципального образования, проводить совместные семинары, совещания и другие мероприятия, направленные на решение вопросов соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях Стругокрасненского района.