Общество

В гордуме отметили благополучие Пскова в плане криминогенной обстановки

В плане криминогенной обстановки Псков является одним из самых спокойных российских городов, заявил председатель правового комитета Псковской городской Думы Эдуард Белов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

«В том, что в плане криминогенной обстановки Псков является одним из самых спокойных российских городов, - большая заслуга возглавляемого вами подразделения», - сказал Эдуард Белов, обращаясь к начальнику УМВД России по городу Сергею Сурину.

В четверг, 17 марта, члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы заслушали отчет Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции в 2021 году. Он сообщил, что за отчетный период количество зарегистрированных преступлений в Пскове снизилось на 11,2% (с 2869 до 2549), в том числе преступлений с тяжкими и особо тяжкими составами - на 10,1%.

Сокращение фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом составило 66,7%, краж - 25,1%, в том числе краж транспортных средств - 66,7%, краж с использованием информационных технологий - 41,2%.

Сергей Сурин также рассказал, что в 2021 году произошло на 15,6% меньше дорожно-транспортных происшествий. При этом количество погибших в ДТП снизилось на 20%, раненых - на 12,4%.