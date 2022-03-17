Общество

Два новых участковых пункта полиции планируют открыть в Пскове

Два новых участковых пункта полиции планируют открыть в Пскове в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В четверг, 17 марта, члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы заслушали отчет начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах деятельности городской полиции в 2021 году.

Отвечая на вопросы депутатов, начальник УМВД города проинформировал, что в этом году в Пскове планируется дополнительно открыть два новых участковых пункта полиции - на улицах Алехина и Госпитальной.