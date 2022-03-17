Общество

Машину с гуманитарной помощью направил псковский драмтеатр беженцам из Донбасса

С 11 по 16 марта Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина провел сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Меньше чем за неделю сотрудникам и зрителям театра удалось собрать предметы первой необходимости, памперсы, лекарства, детское питание, средства гигиены, канцтовары, одежду, игрушки для детей и другие товары.

«Я считаю, что это гражданский и человеческий долг каждого из нас, – прокомментировал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. – Это была инициатива работников театра, которую я горячо поддержал. Мы будем продолжать сбор, пока гуманитарная помощь будет нужна. Я считаю, что такие вещи и комментировать не надо, их просто надо делать».

Псковский театр драмы поблагодарил за неравнодушие и активный отклик своих зрителей.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев продолжается, вещи все также остро необходимы. Следующую партию театр направит в пункт приема по мере накопления.

Какие товары необходимы:

- сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет);

- детское питание (смеси, каши, пюре, соки);

- товары по уходу за детьми (подгузники, впитывающие детские пеленки, кремы);

- пластиковая посуда, пустышки, детские бутылочки;

- средства личной гигиены (шампуни, зубную пасту, зубные щетки, мыло, гели для душа, туалетную бумагу, салфетки);

- детская обувь, одежду;

- детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки).

Важно: вещи должны быть новыми, продукты – с хорошим сроком годности.

Оставить гуманитарную помощь можно у старшего администратора или в кассе. Двери театра открыты с 9.30 до 21.00 ежедневно (перерыв с 15.00 до 15.30). Телефон для справок: +7 (911) 354-15-78 (Екатерина).