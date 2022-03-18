Общество

День налоговой полиции отмечается в России 18 марта

День налоговой полиции России отмечается 18 марта.

В этот день 30 лет назад указом президента России образовалось Главное управление налоговых расследований при Государственной налоговой службе Российской Федерации (ГУНР) со штатной численностью 12 тысяч человек.

Тогда управление возглавил бывший генерал КГБ СССР В. Б. Ямпольский.

Новый правоохранительный орган получил право ведения оперативно-розыскной, экспертной и следственной работы. Его задачами стали борьба с налоговыми преступлениями, правонарушениями и коррупцией в налоговых органах.