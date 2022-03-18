Общество

«Бумажный бум» готовят в Псковской области

Природоохранная акция «Бумажный бум — 2022» пройдет в Псковской области с 18 по 22 апреля. Об этом сообщается в группе Полистовского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

«Объявляется природоохранная акция "Бумажный бум - 2022". В этом году мы предлагаем вам собрать макулатуру и помочь приютам для бездомных животных. Принимается любая бумага, кроме кальки и бугорчатых прокладок для яиц. Все средства, вырученные от сбора макулатуры, будут направлены на благотворительность в помощь бездомным животным (пункт временного размещения животных при ИП "Нестеров" в поселке Бежаницы и приют в деревне Веретье Великолукского района)», — говорится в сообщении.

К участникам Бежаницкого и Локнянского районов, собравшим более 50 кг макулатуры, возможен выезд транспорта организаторов (предварительная запись по телефону 8 900 994 54 04, Екатерина Васильева).

«Каждый день из офисов и домов по всей нашей необъятной стране выбрасывается огромное количество бумаги. При правильном обращении и некоторых усилиях со стороны каждого из нас эта бумага может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. Ведь переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды и 1000 кВт электроэнергии, ионизированный кислород, достаточный для 30 человек», — отметили в заповеднике. .

В Бежаницах каждый желающий в течение этих дней может принести собранную макулатуру в здание дома детского творчества в кабинет №4.

Единый день сбора макулатуры пройдет 22 апреля в Бежаницах с 11.00 до 13.00 возле здания дома культуры (улица Смольная, 14).

Организаторы акции – Полистовский заповедник и молодежный центр «Юность».

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