Общество

625-летие Псковской судной грамоты отметят в Пскове

Цикл мероприятий, посвященный Псковской судной грамоте, проведут в Пскове. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе совещания сегодня, 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников назвал Псковскую судную грамоту уникальным памятником права после грамоты Ярослава Мудрого. Спустя 625 лет документ будет интересен тем, кто хочет больше узнать узнать о жизни на Руси и ее правовом укладе, подчеркнул глава региона.

Кроме того, празднование юбилея документа будет способствовать повышению правовой грамотности жителей не только Псковской области, но и всего Северо-Запада, добавил губернатор.

В культурных учреждениях региона к этой памятной дате пройдут выставки, посвященные истории судебной системы. По словам Михаила Ведерникова, планируется установка памятного знака судной грамоте, переиздание книги с текстом грамоты, съемки фильма о документе и выпуск памятной медали.

Губернатор подчеркнул, что инициаторами проведения мероприятия выступили суды Псковской области, и призвал всех сотрудников администрации максимально подключиться к его проведению.

Напомним, Псковская судная грамота - памятник русского права. Она состояла из 120 статей, 108 из которых были приняты в 1397 году, остальные же были приняты позже по решению вече. Псковская судная грамота издана на вече в лето 1397 году по благословению попов всех 5 соборов.