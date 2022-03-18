Общество

Около 70 вакансий открыто на заводе «Титан-Полимер»

В настоящее время на предприятии «Титан-Полимер» имеется около 70 вакансий различного направления. Об этом рассказала начальник отдела по управлению персоналом ООО «Титан-Полимер» Наталья Лыкова.

Фото: завод «Титан-Полимер»

«На сегодняшний день у нас открыто порядка 70 вакансий различного направления: рабочие, инженерно-технический состав и специалисты. Работники могут рассчитывать на официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, доставку до места работы транспортом работодателя. Сейчас на нашем предприятии средняя зарплата сотрудников без учета руководящего состава составляет более 40 тысяч рублей на руки», - отметила Наталья Лыкова.

Всю подробную информацию о вакансиях можно узнать у специалиста по подбору персонала по номеру телефона: +7-911-880-11-58 (Юлия) или по электронной почте: hr.tp@titan-group.ru, а также по адресу: город Псков, улица Ленина, 17, кабинет 202.

Кроме того, завод «Титан-Полимер» готов рассмотреть кандидатуры из числа жителей ЛНР и ДНР для трудоустройства на предприятие.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства РФ № 349 от 12 марта 2022 Псковская область намерена принять 700 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Соседняя Ленинградская область примет 520 человек, а Новгородская область – 87. Волонтерский штаб акции «Мы вместе» ведет работу по оказанию помощи эвакуированным.