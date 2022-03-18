Около 70 вакансий открыто на заводе «Титан-Полимер»

В настоящее время на предприятии «Титан-Полимер» имеется около 70 вакансий различного направления. Об этом рассказала начальник отдела по управлению персоналом ООО «Титан-Полимер» Наталья Лыкова.
Фото: завод «Титан-Полимер»
Всю подробную информацию о вакансиях можно узнать у специалиста по подбору персонала по номеру телефона: +7-911-880-11-58 (Юлия) или по электронной почте: hr.tp@titan-group.ru, а также по адресу: город Псков, улица Ленина, 17, кабинет 202.
Кроме того, завод «Титан-Полимер» готов рассмотреть кандидатуры из числа жителей ЛНР и ДНР для трудоустройства на предприятие.
Напомним, в соответствии с постановлением правительства РФ № 349 от 12 марта 2022 Псковская область намерена принять 700 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Соседняя Ленинградская область примет 520 человек, а Новгородская область – 87. Волонтерский штаб акции «Мы вместе» ведет работу по оказанию помощи эвакуированным.