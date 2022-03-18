Общество

Псковского судью назначили заместителем председателя гарнизонного суда в Санкт-Петербурге

Псковского судью назначили заместителя председателя гарнизонного суда в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Указ президента Российской Федерации от 18.03.2022 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначил судью Псковского гарнизонного военного суда Александра Филиппова заместителем председателя 224 гарнизонного военного суда в Санкт-Петербурге.

Александр Филиппов займет этот пост на 6 лет.

Этот же указ назначил судьей Псковского городского суда Юлию Дорошенко.