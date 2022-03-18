Общество

Юлия Дорошенко назначена судьей Псковского городского суда

Юлия Дорошенко назначена судьей Псковского городского суда. Соответствующий указ президента РФ от 18.03.2022 № 127 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно информации на сайте Псковского городского суда, 6 августа 2021 года состоялось заседание квалификационной коллегии судей Псковской области, на котором Юлия Дорошенко получила рекомендацию на должность судьи Псковского городского суда.

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В 2016 году Юлия Дорошенко была назначена на должность мирового судьи судебного участка №41 в границах административно-территориального образования «Невельский район» на трехлетний срок полномочий. Она родилась в 1987 году, имеет высшее юридическое образование, на момент назначения стаж работы по юридической специальности составлял более 6 лет. Работала помощником судьи, адвокатом, помощником прокурора Себежского района.

В январе 2019 года Юлия Дорошенко назначена на должность мирового судьи судебного участка №41 в границах Невельского района сроком на 5 лет.