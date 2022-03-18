Общество

Как родители могут обезопасить детей от пожара, рассказали в МЧС

Пожары – одна из основных бед, с которыми сталкиваются родители маленьких детей. Поэтому так важно подготовить детей к сложной ситуации, обучив их мерам пожарной безопасности и периодически напоминать их, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В первую очередь, необходимо сделать свою квартиру максимально безопасной – убрать подальше и повыше спички, свечи, зажигалки, прикрыть заглушками электрические розетки.

«С ребенком нужно как можно чаще разговаривать на темы безопасности. При этом важно соблюдать меру и не слишком напугать его такими разговорами. Проще всего соблюсти баланс при помощи различных обучающих картинок, компьютерных презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов», - отметили в МЧС.

Такая форма не только поможет осознать опасность и не испугаться, но и за счет игрового момента будут способствовать лучшему запоминанию информации. Полезными будут также ролевые игры, когда родители и ребенок по очереди оказываются в ситуации «пожара» или «спасают» друг друга от него.

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых. В случае возникновения пожара:

нельзя пытаться тушить пожар самостоятельно; -нужно выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей;

если нет возможности выйти из квартиры – звать на помощь из окна или с балкона;

нужно позвонить по телефону «01» (с мобильного телефона «101» или по номеру службы спасения «112»);

нельзя прятаться от огня под кроватью и в шкафу – там пожарным сложно найти ребенка;

дым опасен, поэтому нужно быстро накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу;

если загорелась одежда – нужно падать на пол и тушить ее, катаясь по полу;

нельзя пользоваться лифтом (он может быть остановлен во время пожара).

«Подобные беседы следует проводить регулярно, чтобы дети твердо знали, что такое пожар, чем он опасен, что нужно делать, если в доме что-нибудь загорелось, и чего, наоборот, делать нельзя, чтобы пожар не возник», - подчеркнули в региональном управлении МЧС.