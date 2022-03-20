Еще более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли

Еще 203 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 105 518. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии от COVID-19 удалось избавиться 101 291 человеку (+672). Скончались 1682 пациента, в том числе пять летальных случаев в регионе было зафиксировано вчера.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33452/40
Великие Луки – 16371/25
Бежаницкий район – 1332/3
Великолукский район – 2581/1
Гдовский район – 1839/3
Дедовичский район – 2682/25
Дновский район – 878/0
Красногородский район – 928/1
Куньинский район – 942/2
Локнянский район – 1031/8
Невельский район – 4814/27
Новоржевский район – 1100/1
Новосокольнический район – 3080/7
Опочецкий район – 3155/5
Островский район – 5002/2
Палкинский район – 978/0
Печорский район – 2390/0
Плюсский район – 1666/2
Порховский район – 3653/7
Псковский район – 8553/8
Пустошкинский район – 1283/1
Пушкиногорский район – 1415/7
Пыталовский район – 1437/5
Себежский район – 2533/10
Стругокрасненский район – 1724/13
Усвятский район – 653/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.