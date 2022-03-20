Общество

Еще более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли

Еще 203 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 105 518. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии от COVID-19 удалось избавиться 101 291 человеку (+672). Скончались 1682 пациента, в том числе пять летальных случаев в регионе было зафиксировано вчера.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33452/40

Великие Луки – 16371/25

Бежаницкий район – 1332/3

Великолукский район – 2581/1

Гдовский район – 1839/3

Дедовичский район – 2682/25

Дновский район – 878/0

Красногородский район – 928/1

Куньинский район – 942/2

Локнянский район – 1031/8

Невельский район – 4814/27

Новоржевский район – 1100/1

Новосокольнический район – 3080/7

Опочецкий район – 3155/5

Островский район – 5002/2

Палкинский район – 978/0

Печорский район – 2390/0

Плюсский район – 1666/2

Порховский район – 3653/7

Псковский район – 8553/8

Пустошкинский район – 1283/1

Пушкиногорский район – 1415/7

Пыталовский район – 1437/5

Себежский район – 2533/10

Стругокрасненский район – 1724/13

Усвятский район – 653/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.