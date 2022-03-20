Общество

Всем детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путевки в санатории

Детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путевки в санатории вне зависимости от заболевания. Как пишет газета «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, поехать в санаторий могут только дети с такими заболеваниями, как астма, желчнокаменная болезнь, болезни опорно-двигательной системы. Дети-инвалиды с ментальной инвалидностью не входят в перечень, по которым показано курортное лечение.

«В настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т. д.), имеющие сопутствующее заболевание, например, ту же астму, не имеют право на такое лечение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также подчеркивается, что астма в данном случае у таких детей классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.

«Следует отметить, что сопутствующие заболевания у детей с ментальной инвалидностью усугубляют эффект ограничения их жизнедеятельности, в связи с чем такие дети крайне нуждаются в санаторно-курортном лечении», — отмечают авторы.

Поэтому они предлагают внести изменения в ст. 6.2 закона «О государственной социальной помощи», чтобы такие дети-инвалиды могли получать путевки в санатории не только по основным, но и по сопутствующим заболеваниям. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, дополнительных средств на эти цели не потребуется.

Как объяснил один из инициаторов документа Сергей Леонов, все дети-инвалиды — федеральные льготники, которым положены путевки в санатории за счет фонда социального страхования. «Соответственно, денег дополнительных не понадобится, просто эти дети встанут в общую очередь на ожидание санаторно-курортного лечения, то есть по факту больше денег не нужно будет», — пояснил депутат.