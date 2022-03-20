Молодежь Псковской области приглашают на краеведческую конференцию о войне

Принять участие в ежегодной молодежной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» приглашает Псковский городской молодежный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
На мероприятии ждут школьников 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающихся средних специальных и высших учебных заведений региона, работающую молодежь в возрасте до 35 лет.
Традиционно на конференцию принимаются работы по трем направлениям:
Конференция в 2022 году, по предварительным данным, состоится в очном формате 28 апреля в 11:00 на улице Максима Горького, 15. По итогам конференции будет издан сборник, добавили организаторы.
Для участия необходимо прислать заявку вместе с работой в срок до 25 апреля на адрес электронной почты: conferencia.wow@mail.ru, с пометкой в теме письма «Конференция». Участникам необходимо ознакомиться с положением конференции, добавили в организации.