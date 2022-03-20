Общество

Молодежь Псковской области приглашают на краеведческую конференцию о войне

Принять участие в ежегодной молодежной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» приглашает Псковский городской молодежный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

На мероприятии ждут школьников 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающихся средних специальных и высших учебных заведений региона, работающую молодежь в возрасте до 35 лет.

Традиционно на конференцию принимаются работы по трем направлениям:

генеалогическая (истории собственной семьи автора в годы войны: фронтовой путь членов семьи, судьба семьи во время войны);

биографическая (биография ветеранов войны, не являющихся родственниками автора: интервью с ветеранами, биографии героев войны, тружеников тыла);

краеведческая (события Великой Отечественной войны на территории Псковской области: город в годы войны и оккупации, партизанская борьба в родном крае против захватчиков, подпольная организация, освобождение города, поселка от захватчиков, сражения, происходившие на территории моей малой родины в годы войны).

Конференция в 2022 году, по предварительным данным, состоится в очном формате 28 апреля в 11:00 на улице Максима Горького, 15. По итогам конференции будет издан сборник, добавили организаторы.

Для участия необходимо прислать заявку вместе с работой в срок до 25 апреля на адрес электронной почты: conferencia.wow@mail.ru, с пометкой в теме письма «Конференция». Участникам необходимо ознакомиться с положением конференции, добавили в организации.