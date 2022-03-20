Общество

Посадка деревьев начнется в Псковской области в апреле

Первая высадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти» пройдет в Псковской области в конце апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях.

В прошлом году в рамках акции в регионе высадили более 5 тысяч деревьев. Это березы, ели, сосны, туи, рябины, клены, липы, яблони, вишни и многие другие. Высадки производились у мемориалов и братских захоронений, в зеленых зонах населенных пунктов региона. В мероприятиях приняли участие более 1,3 тысячи человек.

В акции может принять участие любой желающий. Все точки доступны на официальном сайте. Посадочный материал и весь необходимый инвентарь раздают на месте. Организаторы отмечают, что в этом году акция проходит также в традиционных форматах высадки деревьев на приусадебных участках - «Сад памяти дома», также планируется проведение конкурса детского рисунка и конкурса чтецов. Обо всех инициативах и форматах «Сада памяти» можно также узнать на сайте акции.

Международная акция «Сад памяти» в России и за ее пределами пройдет уже в третий раз. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция одновременно подчеркивает важность сохранения исторической памяти и акцентирует внимание на экологичной составляющей - важности обновления лесного фонда страны.

За время проведения к акции присоединились более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и еще более чем в 50 странах. Такие зеленые памятники становятся напоминанием о тех, кто сражался за свою Родину, за свои семьи, за свободу и мир. Организаторы уверены: «Сады памяти» помогают сохранить историческую память и укрепить связь между поколениями.

Акция проходит по поручению президента РФ, который также принимал в ней участие. Она организована одноименным АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».