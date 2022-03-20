Общество

Ушел из жизни преподаватель псковского колледжа искусств

Сегодня, 21 марта, на 73 году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Василий Андреев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Отмечается, что Василий Андреев был прекрасным тонким музыкантом, обладавшим уникальным музыкальным слухом, талантливым и авторитетным педагогом, скромным и добропорядочным человеком. Уроженец деревни Муравьево Старорусского района Новгородской области, свой профессиональный путь он начал на Псковщине в 1972 году в качестве преподавателя Гдовской детской музыкальной школы.

После окончания Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории преподавал баян, дирижирование и другие специальные дисциплины в Псковском областном музыкальном училище. В 1987 – 1991 годы Василий Андреев работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а с 1991 по 1997 годы - директором Псковского областного музыкального училища.

На протяжении 8 лет (с 1997 по 2005 годы) Василий Андреев был первым заместителем председателя комитета по культуре и туризму администрации Псковской области, вел большую культурно-просветительскую работу в псковском регионе, инициировал многие творческие проекты, в числе которых «Одаренные дети Псковщины».

С 2005 года и до настоящего времени Василий Андреев работал в Псковском областном колледже искусств. На протяжении многих десятилетий был одним из самых авторитетных преподавателей колледжа, руководил оркестром русских народных инструментов, преподавал в детской музыкальной школе одаренных детей «Камертон», возглавлял жюри Международного конкурса-фестиваля исполнителей на многострунных инструментах, Областных конкурсов детского исполнительского творчества.

Своей активной педагогической, методической и организаторской деятельностью Василий Иванович поднял на высокий профессиональный уровень подготовку молодых псковских музыкантов. Выпускники его класса становились лауреатами Всероссийских конкурсов, многие продолжали свое обучение в ведущих музыкальных ВУЗах страны, а сегодня являются преподавателями детских школ искусств, средних и высших образовательных учреждений как в Псковском регионе, так и за его пределами.

Администрация и весь творческий коллектив колледжа искусств приносит самые искренние соболезнования семье Василия Андреева.

Отпевание состоится в 10.30 23 марта в храме святого великомученика Георгия Победоносца со Взвоза на улице Георгиевской, 1. Похоронят Василия Андреева на кладбище «Белый мох».