В Острове открыли мурал в честь Героя России Дениса Скакуновского

На стене школы № 7 имени В. Н. Пушкарёва появился портрет её выпускника — Героя России Дениса Скакуновского. Мурал создан в рамках федеральной инициативы «Лица героев» и акции «Граффити. Защитник». Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковский парламент/ канал Мах

В церемонии открытия приняли участие депутаты Законодательного Собрания Дмитрий Быстров и Михаил Каратыш, председатель муниципального Собрания Александр Обризан, министр молодёжной политики Дмитрий Яковлев, представители администрации округа, а также мама Героя.

«Очень важно, что портрет Дениса Олеговича появился именно на стене его родной школы. Для ребят он теперь не просто имя в учебнике или на памятной доске, а человек, который учился в этих же классах, жил на этой земле и совершил настоящий подвиг. Такие примеры воспитывают лучше любых слов — на них формируется уважение к своей стране, чувство ответственности и готовность быть достойным гражданином России», - отметил Дмитрий Быстров.

Денис Скакуновский удостоен звания Героя России за мужество и грамотные действия в боевой обстановке. В 2022 году, приняв командование ротой в критический момент, он организовал оборону, остановил превосходящие силы противника и спас жизни сослуживцев. Его подвиг — пример настоящего мужества, ответственности и верности воинскому долгу. Золотую Звезду ему вручал лично Верховный Главнокомандующий в Кремле.

После открытия мурала состоялся урок мужества. Юнармейцы из Островского и Пушкиногорского округов смогли лично пообщаться с Денисом Скакуновским, задать вопросы о службе, боевом опыте и силе духа. Руководитель регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский представил книгу о подвиге 6-й роты и передал её юнармейским отрядам