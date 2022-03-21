Снег в конце марта прогнозирует псковский гидрометцентр

Снег в конце марта прогнозируют псковские синоптики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
До 23 марта на территории региона ожидается солнечная погода. Небольшой дождь придет в Псковскую область 23 марта, продолжила Тала Нещадимова.
Ночью температура воздуха будет слабоотрицательной, в диапазоне 0...-5 градусов. Днем ожидаются слабоположительные значения: +1...+4 и +3...+5 градусов Цельсия.
«Погода станет такой, какая она должна быть. Сейчас дневные температуры нас радовали, это не совсем правильно для марта», - заключила Тала Нещадимова.