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Общество

Снег в конце марта прогнозирует псковский гидрометцентр

21.03.2022 16:10|ПсковКомментариев: 0

Снег в конце марта прогнозируют псковские синоптики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

До 23 марта на территории региона ожидается солнечная погода. Небольшой дождь придет в Псковскую область 23 марта, продолжила Тала Нещадимова.

«Затем, после 26 марта, характер погоды изменится окончательно. Мы ожидаем влияние циклонов. Будет усиливаться ветер. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега», - добавила начальник псковского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха будет слабоотрицательной, в диапазоне 0...-5 градусов. Днем ожидаются слабоположительные значения: +1...+4 и +3...+5 градусов Цельсия.

«Погода станет такой, какая она должна быть. Сейчас дневные температуры нас радовали, это не совсем правильно для марта», - заключила Тала Нещадимова.

Теги: #Погода в Пскове #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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