Общество

Кого не пустили бы в трамвай в 1912 году, рассказали в псковском архиве

Обязательное постановление Псковской городской Думы о порядке пользования городским трамваем опубликовали архивисты. Запись об этом размещена в группе государственного архива региона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

«Не допускаются вовсе к проезду: 1) лица, находящиеся в нетрезвом состоянии; 2) арестанты в сопровождении конвойных; 3) лица, одержимые явно заразной болезнью; 4) лица, соседство которых, вследствие нечистоты одежды или отталкивающего запаха, может стеснять остальных пассажиров; 5) лица женского пола в шляпках с выступающими наружу остроконечными шпильками без безопасных наконечников», - гласит первый пункт документа.

А вот, что содержится в четвертом пункте: «Воспрещается иметь при себе животных, вещи, марающие платья и издающие дурной запах, а также легко воспламеняющиеся вещества».

При этом нарушитель обязан был покинуть вагон по требованию кондуктора или контролера, которые в «необходимых случаях обращаются к содействию полиции». «Пассажиры, удаленные кондуктором из вагона за несоблюдение вышеизложенных правил или за неисполнение справедливых его требований, не имеют права требовать обратно уплаченных за поездку денег», - указано в документе.