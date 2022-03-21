Общество

Расписать эко-сумку приглашают псковичей в молодежном центре

Мастер-класс по росписи эко-сумок состоится в Псковском городском молодежном центре 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Они имеют ряд преимуществ перед обычными пластиковыми или бумажными: они долговечнее, а, значит экономичнее; их удобно использовать и брать с собой, а еще привлекают к себе внимание», – отметили организаторы.

Мероприятие состоится в 18:00 в Молодежном центре по адресу: улица Максима Горького, 15.

Чтобы стать участником мастер-класса, необходимо пройти регистрацию.