Общество

Судебные приставы арестовали внедорожник печерянки за долги

Судебные приставы арестовали имущество должницы из Печор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Местная жительница имеет задолженность более 8 миллионов рублей по кредитным платежам.

В ходе исполнительного производства приставы применяли такие меры принудительного исполнения, как постановление об обращении взыскания на расчетные счета должника, постановление об ограничении права выезда за пределы РФ.

Женщина не торопилась оплачивать задолженность, включая исполнительский сбор на сумму более 500 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Благодаря запросу в ГИБДД приставы выяснили, что у печерянки имеется в собственности автомобиль, и арестовали «Ленд Ровер», по предварительной оценке, стоимостью 1 миллион 700 тысяч рублей. Автотранспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку.

«В случае неуплаты имеющейся задолженности, автомобиль гражданки будет выставлен на торги для погашения части долга», – предупредили в управлении.