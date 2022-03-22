Общество

Жители Северо-Запада за год перевели через Сбербанк почти 670 млрд рублей

В 2021 году на Северо-Западе объем безналичных платежей, совершенных через каналы Сбербанка, составил почти 670 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в 2020 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 400 млрд рублей), а также Калининградская (44,5 млрд рублей) и Архангельская (44 млрд рублей) области.

Как и годом ранее, в 2021 году преобладают платежи за коммунальные услуги (225 млрд рублей), сотовую связь и телеком (88 млрд рублей).

«СберБанк Онлайн по-прежнему наиболее популярен среди наших клиентов, если говорить о дистанционных каналах оплаты. Об этом говорят и цифры: прирост объема платежей в онлайн-банке за прошлый год составил почти 440 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в 2020 году. Кроме того, мы видим тенденцию к максимальной автоматизации рутинных дел, в том числе финансовых. Люди предпочитают один раз настроить процесс и доверить дальнейшие операции банку. Только в прошлом году через наш сервис "Автоплатеж" прошло более 53 млрд рублей. Услуга позволяет автоматически оплачивать сотовую связь и телеком, услуг ЖКХ, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг», - председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Банкоматы и терминалы самообслуживания в прошлом году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты почти 28 млн раз. Переводы через них составили по объему почти 30 млрд рублей.