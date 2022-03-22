Общество

Более 200 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 105 901 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.

За все время избавиться от болезни в Псковской области удалось 102 328 пациентам, за сутки в регионе выздоровел 491 человек. Умерли от коронавируса в области 1 693 человека (+6).

Смотрите также От коронавируса в Псковской области скончались еще шесть человек

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33568/91

Великие Луки – 16403/11

Бежаницкий район – 1346/14

Великолукский район – 2582/1

Гдовский район – 1842/1

Дедовичский район – 2690/1

Дновский район – 879/0

Красногородский район – 941/13

Куньинский район – 945/0

Локнянский район – 1031/0

Невельский район – 4829/5

Новоржевский район – 1109/6

Новосокольнический район – 3087/4

Опочецкий район – 3171/12

Островский район – 5029/14

Палкинский район – 982/4

Печорский район – 2413/4

Плюсский район – 1672/6

Порховский район – 3674/10

Псковский район – 8585/14

Пустошкинский район – 1284/0

Пушкиногорский район – 1426/2

Пыталовский район – 1439/2

Себежский район – 2545/11

Стругокрасненский район – 1724/0

Усвятский район – 659/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.