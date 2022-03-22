Более 200 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 105 901 раз, сообщает официальный телеграм-канал области.
За все время избавиться от болезни в Псковской области удалось 102 328 пациентам, за сутки в регионе выздоровел 491 человек. Умерли от коронавируса в области 1 693 человека (+6).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33568/91
Великие Луки – 16403/11
Бежаницкий район – 1346/14
Великолукский район – 2582/1
Гдовский район – 1842/1
Дедовичский район – 2690/1
Дновский район – 879/0
Красногородский район – 941/13
Куньинский район – 945/0
Локнянский район – 1031/0
Невельский район – 4829/5
Новоржевский район – 1109/6
Новосокольнический район – 3087/4
Опочецкий район – 3171/12
Островский район – 5029/14
Палкинский район – 982/4
Печорский район – 2413/4
Плюсский район – 1672/6
Порховский район – 3674/10
Псковский район – 8585/14
Пустошкинский район – 1284/0
Пушкиногорский район – 1426/2
Пыталовский район – 1439/2
Себежский район – 2545/11
Стругокрасненский район – 1724/0
Усвятский район – 659/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.