Общество

Французский баран из Латвии привлек внимание на псковской границе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» (Себежский район) на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 45 породистых кроликов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Среди животных были кролики различных пород: сатин, рекс, французский баран, а также карликовые и бургундские кролики. Они следовали на автомобиле из Латвии в Московскую область для содержания и разведения.

В ходе ветеринарного контроля государственный инспектор убедился, что животные здоровы, перевозятся без нарушений и соответствуют всем необходимым ветеринарным требованиям ЕАЭС.

По завершению всех необходимых процедур 45 кроликов направили в адрес получателя.