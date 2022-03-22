Общество

Кинологи Псковской таможни рассказали студентам о своей службе

Сотрудники Псковской таможни провели практическое занятие со студентами Идрицкого филиала «Псковского агротехнического колледжа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь учреждения Наталья Князева.

Начальник кинологического отдела таможни рассказал студентам о специфике работы специалистов-кинологов в учреждении, подготовке, содержании и применении служебных собак, породах и требованиях, предъявляемых к служебным собакам и кинологам.

Слушателей заинтересовали итоги работы кинологов со служебными собаками, специалисты рассказали о выявленных случаях контрабанды наркотических веществ, табачной продукции и денежных средств.

«Все служебные собаки таможенных органов отличаются добрым нравом и высокой способностью к обучению. Не каждый пес подходит для службы в таможне. Среди собак проводится жесткий отбор», – рассказали в учреждении.

Организаторы встречи ответили на вопросы о трудоустройстве в Псковскую таможню. Основным критерием для работы со служебными собаками является искренняя любовь к животным и желание с ними работать, рассказал начальник кинологического отдела Тимур Ханнанов.

По вопросам, связанным с трудоустройством специалистом-кинологом в Псковскую таможню можно обращаться в кинологический отдел таможни по телефону (8112) 692 218.