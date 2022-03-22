Общество

Порядок выплаты страховой пенсии за март разъяснили псковичам

В региональное отделение Пенсионного фонда России по Псковской области поступают вопросы от пенсионеров о том, почему мартовский размер страховой пенсии по старости меньше, чем февральский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по региону.

Неработающие пенсионеры страховую пенсию за март получают в размере, установленном после проведения индексации на 8,6%. Теперь такой размер они пенсионеры будут получать ежемесячно. Выплата за февраль составила большую сумму, потому что в феврале пенсионеры получили вместе с пенсией за февраль, проиндексированной на 8,6%, доплату (доиндексацию) за январь. В марте пенсия перечислена уже без январской доплаты.

Так, индексация проходила в два этапа. Изначально с 1 января пенсии увеличили на 5,9%, а с 1 февраля, по поручению президента России в соответствии с федеральным законом, дополнительно проиндексированы до 8,6%. Это выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.

Узнать точный размер своей пенсии, установленный после индексации, можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуги». Для этого надо активировать электронный сервис «Заказать справку о назначенных пенсии и социальных выплатах». Справка формируется в режиме реального времени в течение нескольких секунд. Она имеет юридическую силу, так как заверена печатью с усиленной квалифицированной электронной подписью. При желании справку можно распечатать.

В ПФР напомнили, что у каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.