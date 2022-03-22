Общество

Прокуратура выявила нарушение прав инвалидов на свободный доступ в школу в Печорах

Прокурорская проверка выявила нарушение прав инвалидов на свободный доступ в печорскую школу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что здание одной из школ в Печорах является недоступным для инвалидов. В нем отсутствует приспособление для свободного доступа людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (лестницы не дублированы пандусами или другими средствами подъема).

Прокурор района направил в адрес директора школы представление с требованием незамедлительно устранить нарушения закона.

Исполнение требований районная прокуратура поставила на контроль.