Общество

Документ 1920 года о вреде алкоголизма опубликовал псковский архив

Датированный 1920 годом документ, в котором Псковский губернский исполнительный комитет рассказывает о вреде алкоголизма, опубликовал Государственный архив Псковской области в своей группе социальной сети «ВКонтакте».

" controls preload="none">

Видео: Государственный архив Псковской области

«До чего же интересными могут быть документы. Те же приказы и распоряжения столетней давности! Листаешь пожелтевшие страницы и диву иной раз даешься, насколько живо и ярко они могут передать детали своего времени. К примеру, материалы 1920 года. Псковский губернский исполнительный комитет взывает к жителям: "Остановись и прочти!"», - говорится в сообщении.

В этом документе сообщают о беде тех дней – алкоголизме. Отмечается, что в условиях неурожая самогонщики ухитрялись скупать зерно для производства горячительных напитков, создавая тем самым дефицит зерна, муки и хлеба.

«В декрете по борьбе с пьянством прямо указано: если ты гонишь самогон – тебе грозит конфискация всего имущества и принудительные работы сроком не менее пяти лет. Если распиваешь самогон в общественных местах – не менее года принудительных работ», - рассказали в архиве.