Общество

Рекордную сумму денег разыграют среди ТОСов Псковской области

На участие в конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) Псковской области 2022 года, подано 278 заявок от 227 ТОСов. В розыгрыше субсидий принимают участие представители 57-ми поселений 23-х районов области и двух городских округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проекты посвящены реализации социально значимых для населения задач. Это ремонт дорог, организация водоснабжения и уличного освещения, установка мусорных площадок, благоустройство придомовой территории и общественных мест, ремонт учреждений культуры и оборудование мест для культурно-массовых мероприятий, установка детских и спортивных площадок, благоустройство гражданских кладбищ и воинских захоронений.

Итоги конкурса подведут в апреле. На реализацию проектов-победителей в региональном бюджете предусмотрена рекордная сумма — 27 млн рублей.

В администрации напомнили, что конкурс проектов ТОСов проводят в регионе с 2019 года в рамках государственной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Тогда на его реализацию было выделено 3,5 млн рублей. Уже в следующем году по инициативе губернатора было проведено сразу два конкурса, бюджет которых был увеличен втрое и составил 12 млн рублей.

В 2021-м году тоже было проведено 2 конкурса ТОСов. Победителями признаны 167 проектов, на исполнение которых было направлено в общей сложности 26 млн рублей.