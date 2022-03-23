Общество

Ветер со скоростью более 25 метров в секунду ожидается в Псковской области

Ветер со скоростью более 25 метров в секунду прогнозируют в Псковской области в выходные дни, 26 и 27 марта. Об этом сообщает центр «Фобос».

«Вот уже несколько недель погодой в европейской части России управляет обширный антициклон. Это из-за него на северо-западе страны не формируется облачность, а солнце в прямом смысле слова раскаляет приземный слой атмосферы. Циклоны пока не могут сдвинуть его с места и вынуждены огибать этот очаг по периферии. И это тоже становится причиной локальных катаклизмов», - рассказали синоптики.

В центре отметили, что антициклон уже «доживает свои последние дни». «Его начинает теснить циклон, наступающий со стороны Скандинавии. Пробиться на Русскую равнину он сможет в выходные. <...> Из-за вторжения вихря резко усилится ветер: штормовая зона охватит весь северо-запад Русской равнины, а на территории Псковской области порывы могут достигать 25 м/с и более», - говорится в прогнозе.

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Ранее сообщалось, что в конце марта псковские синоптики прогнозируют снег.