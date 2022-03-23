Общество

Псковичам назвали способ получения ключа доступа к ФГИС ЕГРН

Что такое ключ доступа к ФГИС ЕГРН и как его получить, рассказали жителям Псковской области в Росреестре.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Псковской области

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, могут предоставляться посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Для этого заявителю необходим уникальный код (ключ доступа). Ключ доступа к ФГИС ЕГРН можно получить только в личном кабинете.

Для того чтобы получить ключ доступа, пользователю нужно перейти на страницу «Мои ключи» и нажать на кнопку «Сформировать ключ доступа». После создания ключа на странице отобразится его идентификатор и дата создания.

«Пополнение ключа доступа осуществляется на странице "Мой баланс" во вкладке "Предоставление сведений ФГИС ЕГРН". Затем – "Внести оплату" - выбрать в выпадающем списке пакет услуг на необходимое количество объектов - нажать на кнопку "Заказать"», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

На открывшейся странице пользователю нужно выбрать способ оплаты «Онлайн оплата банковской картой», после чего в новой вкладке браузера откроется сайт «Оплата госуслуг». Сайт произведет поиск УИНа в системе ГИС ГМП. Этот процесс может занять некоторое время.

После нахождения информации о начислении в ГИС ГМП данные об УИНе и информация о плательщике подгружается в форму оплаты автоматически. На странице оплаты пользователю нужно нажать на кнопку «Перейти к оплате», проверить данные платежа и подтвердить операцию, нажав «Да, все верно», а затем принять условия публичной оферты и нажать кнопку «Оплатить». Далее вводятся данные банковской карты и номер мобильного телефона. Кнопка «оплатить» - завершающий шаг.

После поступления средств в личном кабинете на странице «Мой баланс» на вкладке «Предоставление сведений ФГИС ЕГРН» будет отображаться количество доступных операций, а также информация о дате покупки пакета услуг и количестве объектов в пакете.