Факты о ПЭТ-упаковке перечислили псковичам

ПЭТ (полиэтилентерефталат) – один из самых востребованных полимеров в мире, он потребляется более чем десятью отраслями промышленности – пищевой, легкой, строительной, электротехнической, используется в автомобилестроении. ПЭТ имеет вид твердых гранул, прозрачных или белого цвета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского завода «Титан-Полимер».
Инфографика: пресс-служба Псковского завода «Титан-Полимер»
Эксперты уверены, что спрос на тару и упаковку из ПЭТ будет увеличиваться, так как упаковочный полимерный материал давно стал привычным для пищевой отрасли. В любом продуктовом магазине можно увидеть ПЭТ-упаковку в виде бутылки, контейнера или пленки. Она применяется для молочной продукции, кондитерских изделий, замороженных продуктов, масложировой и снековой продукции, товаров для животных, сахара, круп и других продовольственных товаров.
Вот несколько фактов о ПЭТ-упакове:
«Сырье для упаковки на сегодняшний день в России практически не производится, его приходится заказывать за рубежом. Поэтому строительство завода "Титан-Полимер" в ОЭЗ "Моглино" - это проект, решающий актуальный вопрос импортозамещения – одной из важных стратегических задач, которые ставит сегодня перед производителями государство. Реализация проекта позволит закрыть потребности отечественных производств в продукции БОПЭТ-пленок и ПЭТ-гранул», - подчеркнули в пресс-службе.