Общество

Факты о ПЭТ-упаковке перечислили псковичам

ПЭТ (полиэтилентерефталат) – один из самых востребованных полимеров в мире, он потребляется более чем десятью отраслями промышленности – пищевой, легкой, строительной, электротехнической, используется в автомобилестроении. ПЭТ имеет вид твердых гранул, прозрачных или белого цвета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского завода «Титан-Полимер».

Инфографика: пресс-служба Псковского завода «Титан-Полимер»

Эксперты уверены, что спрос на тару и упаковку из ПЭТ будет увеличиваться, так как упаковочный полимерный материал давно стал привычным для пищевой отрасли. В любом продуктовом магазине можно увидеть ПЭТ-упаковку в виде бутылки, контейнера или пленки. Она применяется для молочной продукции, кондитерских изделий, замороженных продуктов, масложировой и снековой продукции, товаров для животных, сахара, круп и других продовольственных товаров.

Вот несколько фактов о ПЭТ-упакове:

ПЭТ-упаковка соответствует самым строгим критериям пищевой безопасности.

ПЭТ - стабильный и инертный полимер.

ПЭТ - легкий, эластичный и очень прочный материал.

На упаковку из ПЭТ уходит меньше сырья, электроэнергии и природных ресурсов, чем на упаковку из другого материала.

ПЭТ полностью подлежит вторичной переработке.

Полимерная упаковка помогает увеличить срок хранения продуктов, а, значит, ее использование предотвращает образование избыточного количества пищевых отходов и уменьшает негативное воздействие пищевой промышленности на окружающую среду.

«Сырье для упаковки на сегодняшний день в России практически не производится, его приходится заказывать за рубежом. Поэтому строительство завода "Титан-Полимер" в ОЭЗ "Моглино" - это проект, решающий актуальный вопрос импортозамещения – одной из важных стратегических задач, которые ставит сегодня перед производителями государство. Реализация проекта позволит закрыть потребности отечественных производств в продукции БОПЭТ-пленок и ПЭТ-гранул», - подчеркнули в пресс-службе.