Общество

Бизнесу необходимо предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных

Предприятиям и организациям Пскова и Псковской области необходимо представить в управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу уведомление об обработке персональных данных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу напоминает, что согласно части 1 статьи 22 федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" учреждения и организации всех форм собственности обязаны до начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. В целях исполнения указанного федерального закона предприятиям и организациям Пскова и Псковской области необходимо представить в управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу уведомление об обработке персональных данных. Форма уведомления и рекомендации по его заполнению размещены на официальном сайте управления Роскомнадзора», — отметили в ведомстве.

Уведомление можно заполнить и направить в управление Роскомнадзора в электронном виде на портале персональных данных. Заполненное уведомление на бумажном носителе необходимо направлять по адресу: 180000, город Псков, улица Советская, дом №49.

Кроме того, федеральным законом от 21 июля 2014 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (вступил в силу с 1 сентября 2015 года) в форму уведомления внесен пункт «Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации».

Операторам, ранее зарегистрированным в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо направить в управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу информационное письмо о внесении изменений в Реестр, содержащее указанные сведения.

Консультацию по заполнению уведомления можно получить по телефону: (8112) 33-10-24.