Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области

Работодатели Псковской области с начала марта разместили более сотни новых вакансий с ежемесячным доходом более 150 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний составляет 42 903 рубля, что на 19% ниже средней российской зарплаты.

Эксперты сервиса по поиску работы составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Псковской области: