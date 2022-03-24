Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области

Работодатели Псковской области с начала марта разместили более сотни новых вакансий с ежемесячным доходом более 150 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний составляет 42 903 рубля, что на 19% ниже средней российской зарплаты.
Эксперты сервиса по поиску работы составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Псковской области:
главный инженер, от 150 000 рублей на руки. Будущему сотруднику предстоит руководить деятельностью технических служб предприятия и обеспечивать эффективность проектных решений.
Node.JS - разработчик (middle, senior), до 200 000 рублей на руки. В обязанности специалиста войдет разработка web-приложений и решение интересных и нестандартных задач.
региональный менеджер, до 200 000 рублей на руки. В обязанности будущего сотрудника работодатель вкладывает проведение переговоров, подключение новых клиентов, развитие клиентской базы.
программист 1С, до 220 000 рублей до вычета НДФЛ. Компания предлагает возможность карьерного роста от разработчика до руководителя проектов.
технолог деревообработки, от 150 000 рублей на руки. В обязанности входит участие в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов и режимов.
врач анестезиолог-реаниматолог, до 170 000 рублей на руки. Врачу надо будет заниматься проведением необходимых лечебно-профилактических мероприятий, обследований и процедур.
инженер/менеджер, до 150 000 рублей на руки. Работодатель ждет кандидата со знанием технологии производства ремонтно-строительных работ и опытом работы с заказчиками.
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