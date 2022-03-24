Общество

Псковский архив опубликовал документы об организованной фашистами тюрьме

В годы Великой Отечественной войны, 1943 году, в деревне Карамышево Псковского района немецкие фашисты организовали тюрьму. Государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал протокол допроса свидетеля этих событий.

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

«Немцы так много творили издевательств над мирным населением, что всего трудно припомнить, да и жутко припоминать. Это был сплошной кошмар», - это строки из протокола допроса свидетеля Александры Петровой, составленного 25 ноября 1944 года.

В документе говорится о жестокости фашистов на территории Псковского района. Свидетельница до начала войны работала бухгалтером в артели «Возрождение» в Карамышево. В период оккупации жила там же. С 1943 года в этом населенном пункте организовали тюрьму. Под нее заняли здание около местной аптеки, в котором до войны было общежитием для рабочих строительной конторы.

Всего сделали пять камер для арестованных. Вокруг здания было несколько рядов колючей проволоки, а вход охраняли, в том числе, при помощи собак. Сюда свозили людей из многих окрестных деревень. Свидетельница рассказала, как ей неоднократно приходилось проходить мимо здания, и она слышала стоны находящихся в тюрьме людей. Екатерину Смирнову из деревни Зеньково в тюрьме избили так, «что все тело у нее было изорвано клочьями, и были сплошные раны на всем теле». Комендант - «человек средних лет, он был довольно тучный, офицер германской армии, фамилия его Грунс, это был жестокий человек».



В феврале 1944 года немцы перед отступлением начали сжигать окрестные населенные пункты. Население свезли в деревню Пикалиха Псковской области. 27 февраля многих загнали в два дома: в двухэтажный дом Ивана Яковлева и в дом Евдокии Захаровой. Закрыли дома снаружи и подожгли их вместе с находящимися там женщинами, детьми и стариками.

«Когда немцы зажгли дома в деревне Пикалиха 27 февраля 1944 года вместе с людьми, то некоторые в момент начала пожара пытались спастись через окно, но немецкие солдаты таковых тут же пристреливали из автоматов, так спастись никому не пришлось, все погибли», - рассказала Александра Петрова.



На следующий день свидетельница была на пепелище и видела весь ужас «и валяющиеся грудами трупы сожженных людей» своими глазами.