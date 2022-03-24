Общество

Дмитрий Быстров призвал делать все возможное для социализации оступившихся граждан

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Участники обсудили результаты деятельности в прошлом году, планы на текущий год, принимаемые меры по профилактике мошеннических действий и краж, совершаемых в отношении граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также эффективность деятельности по профилактике правонарушений советов профилактики правонарушений, действующих в МУП «ЖКХ Островского района» и МУП «ПЖРЭУ».

О своем опыте в части деятельности советов профилактики и взаимоотношениях с гражданами, направленными для прохождения исправительных и обязательных работ, рассказали директор МУП «ЖКХ Островского района» Геннадий Борцов и руководитель МУП «ПЖРЭУ» Владимир Никифоров.

Дмитрий Быстров поинтересовался эффективностью работы психолога УФСИН с гражданами, проходящими исправительные и обязательные работы для усиления их мотивации и позитивной коррекции модели поведения.

В ходе заседания также прошли профилактические беседы с лицами, состоящими на учете в ОМВД России по Островскому району, УИИ УФСИН ОМВД России по Островскому району, неблагополучными семьями. Злоупотребляющим алкоголем лицам было рекомендовано посетить врача-нарколога, а желающим работать были предложены различные варианты содействия в трудоустройстве.

«Если хоть один из десяти вызванных нами для подобных бесед людей встанет на "путь истинный", считайте, что наша с вами работа проделана не зря. Надо делать все возможное для социализации оступившихся граждан, особенно, если у них самих есть желание нормально жить и работать. Пусть далеко не у каждого это получается, но в любом случае людям надо давать шанс на исправление. Тем более у нас есть в этом отношении позитивные факты», - подчеркнул Дмитрий Быстров.