Дмитрий Быстров призвал делать все возможное для социализации оступившихся граждан

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Участники обсудили результаты деятельности в прошлом году, планы на текущий год, принимаемые меры по профилактике мошеннических действий и краж, совершаемых в отношении граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также эффективность деятельности по профилактике правонарушений советов профилактики правонарушений, действующих в МУП «ЖКХ Островского района» и МУП «ПЖРЭУ».
О своем опыте в части деятельности советов профилактики и взаимоотношениях с гражданами, направленными для прохождения исправительных и обязательных работ, рассказали директор МУП «ЖКХ Островского района» Геннадий Борцов и руководитель МУП «ПЖРЭУ» Владимир Никифоров.
Дмитрий Быстров поинтересовался эффективностью работы психолога УФСИН с гражданами, проходящими исправительные и обязательные работы для усиления их мотивации и позитивной коррекции модели поведения.
В ходе заседания также прошли профилактические беседы с лицами, состоящими на учете в ОМВД России по Островскому району, УИИ УФСИН ОМВД России по Островскому району, неблагополучными семьями. Злоупотребляющим алкоголем лицам было рекомендовано посетить врача-нарколога, а желающим работать были предложены различные варианты содействия в трудоустройстве.
«Если хоть один из десяти вызванных нами для подобных бесед людей встанет на "путь истинный", считайте, что наша с вами работа проделана не зря. Надо делать все возможное для социализации оступившихся граждан, особенно, если у них самих есть желание нормально жить и работать. Пусть далеко не у каждого это получается, но в любом случае людям надо давать шанс на исправление. Тем более у нас есть в этом отношении позитивные факты», - подчеркнул Дмитрий Быстров.