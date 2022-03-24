Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
курс на отдых
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Господин Рейтингомер
о рынке недвижимости
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё Общество 24.03.2022 12:300 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли 25.03.2022 10:110 Дмитрий Быстров призвал делать все возможное для социализации оступившихся граждан 25.03.2022 09:440 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области 25.03.2022 08:300 В России создадут дизайн паспорта с историко-культурными образами страны 24.03.2022 22:020 Не выходить на железную дорогу в нетрезвом виде призвали псковичей 24.03.2022 21:210 Один дома: в МЧС дали советы псковичам, оставляющим детей без присмотра
 
 
 
Самое популярное 22.03.2022 15:3830 Псковская оппозиционная журналистка Светлана Прокопьева уехала из России 24.03.2022 12:010 Назначен новый советник псковского губернатора 22.03.2022 07:500 В Пскове нашли живым пропавшего 20 марта мужчину 23.03.2022 19:453 Карантин по бешенству ввели в Пскове из-за покусавшего женщину кота 23.03.2022 15:290 (Без)работная Псковщина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дмитрий Быстров призвал делать все возможное для социализации оступившихся граждан

25.03.2022 10:11|ПсковКомментариев: 0

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Участники обсудили результаты деятельности в прошлом году, планы на текущий год, принимаемые меры по профилактике мошеннических действий и краж, совершаемых в отношении граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также эффективность деятельности по профилактике правонарушений советов профилактики правонарушений, действующих в МУП «ЖКХ Островского района» и МУП «ПЖРЭУ».

О своем опыте в части деятельности советов профилактики и взаимоотношениях с гражданами, направленными для прохождения исправительных и обязательных работ, рассказали директор МУП «ЖКХ Островского района» Геннадий Борцов и руководитель МУП «ПЖРЭУ» Владимир Никифоров.

Дмитрий Быстров поинтересовался эффективностью работы психолога УФСИН с гражданами, проходящими исправительные и обязательные работы для усиления их мотивации и позитивной коррекции модели поведения.

В ходе заседания также прошли профилактические беседы с лицами, состоящими на учете в ОМВД России по Островскому району, УИИ УФСИН ОМВД России по Островскому району, неблагополучными семьями. Злоупотребляющим алкоголем лицам было рекомендовано посетить врача-нарколога, а желающим работать были предложены различные варианты содействия в трудоустройстве.

«Если хоть один из десяти вызванных нами для подобных бесед людей встанет на "путь истинный", считайте, что наша с вами работа проделана не зря. Надо делать все возможное для социализации оступившихся граждан, особенно, если у них самих есть желание нормально жить и работать. Пусть далеко не у каждого это получается, но в любом случае людям надо давать шанс на исправление. Тем более у нас есть в этом отношении позитивные факты», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Теги: #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 380 человек
25.03.2022, 10:330 Увидеть премьерные спектакли по Пушкинской карте предлагают псковичам 25.03.2022, 10:290 Александр Котов: Вклад псковичей в развитие российской культуры невозможно переоценить 25.03.2022, 10:280 «Хайпожоры»: О войне с фейками и претендентах на роль «пятой колонны» 25.03.2022, 10:170 Apple приостановила поддержку карт «Мир»
25.03.2022, 10:110 Дмитрий Быстров призвал делать все возможное для социализации оступившихся граждан 25.03.2022, 10:020 «Псковские тепловые сети» завершают работы на улице Коммунальной 25.03.2022, 09:500 ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS 25.03.2022, 09:440 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
25.03.2022, 09:300 Оперативная группа правительства по ковиду подключится к мониторингу ситуации с иностранными лекарствами  25.03.2022, 09:181 В регионах просят заморозить стоимость проезда в транспорте 25.03.2022, 09:030 Разработаны документы по сохранению объектов Псково-Печерского монастыря 25.03.2022, 08:470 Пожар в промзоне засняли на видео псковичи
25.03.2022, 08:300 В России создадут дизайн паспорта с историко-культурными образами страны 25.03.2022, 08:150 День работника культуры отмечают в России 25 марта 25.03.2022, 08:000 Рост цен на офисную бумагу объяснили представители отрасли 25.03.2022, 07:400 ФАС предлагает наказывать за спекуляцию всех участников рынка
25.03.2022, 07:190 Великолучанин стал участником международной встречи по боксу 25.03.2022, 07:000 Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России 24.03.2022, 22:020 Не выходить на железную дорогу в нетрезвом виде призвали псковичей 24.03.2022, 21:462 В Пскове пропала девушка с двумя детьми
24.03.2022, 21:400 В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины 24.03.2022, 21:210 Один дома: в МЧС дали советы псковичам, оставляющим детей без присмотра 24.03.2022, 20:590 Псковские следователи передали продукты для жителей Донбасса 24.03.2022, 20:410 Курс на отдых
24.03.2022, 20:200 Псковский пристав победил на областных соревнованиях по гиревому спорту 24.03.2022, 20:030 Нелегальный ввоз тонны говядины под одеялом пресекли в Псковской области 24.03.2022, 19:450 Жители СЗФО рассказали, на каких условиях готовы занять рабочие места мигрантов 24.03.2022, 19:264 Потерянное население
24.03.2022, 19:070 Куньинского предпринимателя оштрафовали за найм работников без договора 24.03.2022, 18:490 Рассылать антинаркотический контент в интернете собираются псковичи 24.03.2022, 18:320 Андрей Турчак: Пенсии жителям освобожденных территорий Донбасса установят, исходя из стажа 24.03.2022, 18:170 Как быстро заполнить декларацию, объяснили псковичам в налоговой
24.03.2022, 18:000 Поправки в закон о кредитных каникулах позволят псковичам уменьшить размер платежей 24.03.2022, 17:550 Псковские водители совершили 14 наездов на пешеходов с начала года 24.03.2022, 17:500 Промышленное производство в Псковской области выросло на 3,5% 24.03.2022, 17:410 Личный состав попробовали эвакуировать из псковского вуза
24.03.2022, 17:300 МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины 24.03.2022, 17:300 Более 300 млн рублей направят на дорожную безопасность в Псковской области 24.03.2022, 17:210 ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми от 8 до 16 лет 24.03.2022, 17:110 Пять новостроек поставил на кадастровый учет псковский Росреестр в марте
24.03.2022, 17:000 Кражи, угоны и поджог: суд вынес приговор двум великолучанам 24.03.2022, 16:510 Ольга Федорова о работе в округе №7, ремонте дворов и надбавке для учителей 24.03.2022, 16:420 Сотрудники УФСИН отличились на соревнованиях по гиревому спорту 24.03.2022, 16:390 Николай Романов: Необходимые продукты у нас есть, деликатесы — другой вопрос
24.03.2022, 16:370 Псковичка просит власти убрать пни с гвоздями с детской площадки 24.03.2022, 16:330 Раз работа, два работа 24.03.2022, 16:300 Депутаты Псковской гордумы рассмотрят более 50 вопросов в ходе очередной сессии 24.03.2022, 16:150 Туманность Сердце запечатлел псковский астроном-любитель
24.03.2022, 16:120 Лифт в доме на Рижском проспекте в Пскове отремонтировали после жалобы 24.03.2022, 16:090 В Стругокрасненском районе водитель стал подсудимым после поездки в магазин в пьяном виде 24.03.2022, 15:525 Сотрудники «управляйки» спилили кусты сирени на улице Труда в Пскове 24.03.2022, 15:490 На что обратить внимание при выборе семян для посева, разъяснили псковичам
24.03.2022, 15:470 Дождь и до 9 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 25 марта 24.03.2022, 15:420 Проблемы со средствами защиты растений могут возникнуть в Псковской области 24.03.2022, 15:390 В облздраве назвали больницы, выдающие справки для получения лицензии на оружие 24.03.2022, 15:380 Два специальных поезда подготовили к сезону паводков в Псковской области
24.03.2022, 15:270 Три в одном: о чем договорились псковские общественники 24.03.2022, 15:150 Роспотребнадзор проверил пункты размещения для беженцев в Псковской области 24.03.2022, 15:133 Сахарная лихорадка. ИНФОГРАФИКА 24.03.2022, 14:570 Николай Романов назвал причину роста цен на производимые в области товары
24.03.2022, 14:440 Победителя конкурса «Ученик года-2022» наградили в Великих Луках 24.03.2022, 14:410 Серия лекций главы облизбиркома Игоря Сопова проходит в регионе 24.03.2022, 14:370 Количество ДТП в Псковской области снизилось почти на 15% 24.03.2022, 14:340 Николай Романов прокомментировал ситуацию с экспортом рапса из региона
24.03.2022, 14:190 Заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень в 16 районах Псковской области 24.03.2022, 14:130 «Сообразим на троих»: Гражданские свободы сегодня — роскошь или необходимость? ВИДЕО 24.03.2022, 14:090 НДС вернется псковским налогоплательщикам в ускоренном порядке 24.03.2022, 14:050 Обыски у псковской оппозиции обсудили на заседании комиссии СПЧ при президенте
24.03.2022, 14:030 Пьяного водителя «Нивы» задержали полицейские в Великих Луках 24.03.2022, 14:010 Турнир по стрельбе из пистолета провели псковские росгвардейцы 24.03.2022, 13:490 Запчасти для сельхозтехники можно изготовить в Белоруссии — Николай Романов 24.03.2022, 13:440 Работников культуры чествовали сегодня в Пскове
24.03.2022, 13:430 Правительство подготовит нормативную базу для снижения долговой нагрузки на регионы 24.03.2022, 13:330 Торговые центры в Пскове согласовали проекты «зеленых» зон по дизайн-коду 24.03.2022, 13:250 Псковские архивисты назвали способ борьбы с фейками 24.03.2022, 13:210 Бизнесу необходимо предоставить в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru