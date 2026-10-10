Облачная платформа Yandex Cloud столкнулась с технеполадками из-за атаки БПЛА на дата-центры

Облачная платформа Yandex Cloud столкнулась с серьёзными техническими неполадками в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на дата-центры компании. На текущий момент зона доступности ru-central1-b остаётся полностью недоступной, данная информация следует из рассылки, которую «Яндекс» разослал своим клиентам.

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Специалисты работают над устранением последствий инцидента в круглосуточном режиме. Из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств компания вынуждена перейти на ручное управление квотами на вычислительные ресурсы и диски.

​Яндекс официально квалифицировал произошедшее как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии со ст. 401 ГК РФ и условиями пользовательской оферты.

​За актуальным статусом восстановления сервисов можно следить на официальной странице мониторинга, а по всем вопросам — обращаться в техническую поддержку или к персональному аккаунт-менеджеру.