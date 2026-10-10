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Псковские курсанты стали победителями и призерами комплекса всероссийских мероприятий «Просторы Черноземья»

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В Воронежском институте ФСИН России состоялся комплекс всероссийских мероприятий курсантов и студентов «Просторы Черноземья», в котором приняли участие более 120 будущих специалистов правоохранительных органов со всей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В течение пяти дней обучающиеся из 12 образовательных организаций ФСИН России, МВД России, Минобороны России и Минобрнауки России в очном, заочном и дистанционном формате делились результатами своих научных исследований, творческих работ, состязались в интеллектуальных играх.

Представители Псковского филиала Университета ФСИН России приняли дистанционное участие практически во всех проводившихся научных мероприятиях, по итогам которых заняли 9 призовых мест.

В конкурсе мультимедийных презентаций «Я хочу рассказать о России» Екатерина Шпакова стала победителем в номинации «Все, чем славится наша Родина», представив исследование на английском языке, а Илья Мартынов стал серебряным призером этого конкурса в номинации «Город моего детства». Подготовкой работ руководила доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Наталья Иванова.

Третьими стали Снежана Прыходько в номинации «По страницам истории России» (научный руководитель – профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дмитрий Егоров) и Александр Харитонов в номинации «Люди, которыми гордится страна» (научный руководитель – доцент кафедры организации режима Максим Богданов).

В конкурсе презентаций «Теория государства и права как букварь российского юриста» Кирилл Иванов занял второе место в номинации «Теория государства» под руководством начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Натальи Патраш.

Помимо этого, курсанты филиала стали призерами заочного конкурса эссе «Что я знаю о проблемах экологии». Артем Житенев занял первое место под руководством доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Натальи Ивановой в направлении «Экологические проблемы современности», Мария Тетерина под руководством доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Людмилы Будановой второе место в направлении «Экология и устойчивое развитие», а Снежана Прыходько – третье место в направлении «Экологические проблемы современности» под руководством профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дмитрия Егорова.

В целом по итогам комплекса всероссийских мероприятий «Просторы Черноземья» курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России общекомандное третье место.

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