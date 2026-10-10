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В Тямше на общественной территории Маминого парка провели субботник и высадили деревья

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В деревне Тямша Псковского муниципального округа на общественной территории Маминого парка провели субботник и высадили деревья. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Мы продолжаем развивать зону отдыха, которая была благоустроена по программе ФКГС («Формирование комфортной городской среды» - ред.) национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2024 году», - пояснила Наталья Федорова.

Для проведения акции по высадке деревьев муниципалитет объединил усилия с их социальным партнером – Псковским заводом «Титан-Полимер»: сотрудники администрации округа, теротдела «Тямша», специалисты предприятия и местные жители высадили 22 саженца клена остролистного. А учащиеся Тямшанской гимназии провели на общественной территории субботник.

Отмечается, что Мамин парк – это не только зона тихого семейного отдыха: на территории сосредоточены детские и спортивные площадки (включая недавно открывшуюся «умную»), по периметру расположены дом культуры, Тямшанская гимназия и его структурное подразделение - детский сад «Золотой петушок». Сейчас проезд к нему ремонтируется. «В минувшем году мы сделали удобный проезд с парковкой к самой гимназии и пообещали благоустроить к детскому саду – выполняем: скоро будет уложен асфальт», - добавила глава округа.

 

Помимо этого, Наталья Федорова проконтролировала работы, которые завершаются и в самом дошкольном учреждении: в минувшем году здесь проведен основной фронт ремонтных работ, в этом – обновляются санитарные комнаты. «Так, последовательно решая вопросы, мы достигаем комплексных положительных результатов», - резюмировала она.

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