Михаил Мурашко назвал факторы риска тромбозов

Сердечная или почечная недостаточность, пожилой возраст, варикозное расширение вен, ожирение, неподвижность, беременность и гормональная терапия являются факторами риска тромбозов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр в субботу выступил на IV Всероссийском конгрессе с международным участием «День борьбы с тромбозом в России».

«Предрасполагающие факторы риска: ВТЭ (венозная тромбоэмболия) в анамнезе, хроническая сердечная недостаточность, пожилой возраст, варикозное расширение вен, ожирение, неподвижность или парез, миелопролиферативные заболевания, беременность и послеродовый период, врожденная или приобретенная тромбофилия, гормональная терапия, почечная недостаточность», - говорится в презентации министра, представленной на конгрессе.

Согласно представленным данным, к провоцирующим факторам риска относятся хирургическое вмешательство, травма, острое терапевтическое заболевание, сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, катетеризация центральной вены, пишет РИА Новости.