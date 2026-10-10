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Личный состав Псковского филиала Университета ФСИН был поднят по тревоге

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В 6 часов утра для личного состава Псковского филиала Университета ФСИН России был объявлен сигнал о начале штабной тренировки. Сотрудники, слушатели и курсанты образовательной организации в установленное время построились на плацу, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Временно исполняющий обязанности начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков озвучил этапы и цели тренировки, которая включает в себя проверку готовности сотрудников подразделений образовательной организации к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, отработку действий личного состава филиала при штабной тренировке, и дал команду к проверке экипировки личного состава.

Отметим, что система оповещения показала свою работоспособность, сотрудники дежурной службы – готовность к незамедлительному реагированию на поступающие сигналы.

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