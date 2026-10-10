Ремонт дороги у перинатального центра, судьбу бывшего банно-прачечного корпуса и проблему с засорением труб обсудили в Пскове

Ремонт дороги у перинатального центра, судьбу бывшего банно-прачечного корпуса на улице Коммунальной и проблему с засорением труб известью обсудил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов на рабочей встрече с депутатом Псковской городской Думы по округу №8 Натальей Юрченко. Об этом врип Пскова сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

Одним из центральных вопросов встречи стала организация проезда и стоянки около женской консультации и перинатального центра города.

«Это значимая проблема не только для города, но и для всего региона – она находится на постоянном контроле. Обсудили также бывший банный комплекс, расположенный за детской областной больницей. Решение по введению его в эксплуатацию уже в процессе реализации», - подчеркнул Станислав Стармолотов.

Помимо этого, в ряде домов на Рижском проспекте и улице Народной известняк в воде забивает трубы до критического состояния. По словам вприп Пскова, прочистка и регулярная замена неэффективны и ресурсозатратны – эффективным решением здесь будет только запуск работы станции умягчения воды. Перспектива решения этого вопроса уже наметилась.

Депутат также обозначила дворы, где необходим ремонт, – они взяты на контроль совместно с управлением городского хозяйства.

«Отдельно стоит отметить активность жителей округа: они привлекают средства благодаря территориальным общественным самоуправлениям. За эту вовлеченность им – отдельная благодарность», - резюмировал Станислав Стармолотов. «Отдельно стоит отметить активность жителей округа: они привлекают средства благодаря территориальным общественным самоуправлениям. За эту вовлеченность им – отдельная благодарность», - резюмировал Станислав Стармолотов.

Он также заверил, что практика выездных встреч на округах будет продолжена. Такой формат работы доказал свою эффективность.