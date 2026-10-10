До +14 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 11 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 11 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пройдет небольшой дождь. Днем также пройдет небольшой дождь, по юго-востоку умеренный. Ожидается ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов.

В Пскове ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днем столбик термометра покажет от +12 до +14 градусов.

Атмосферное давление низкое.