Общество

Вопрос о создании госучреждения «Социальной городок» рассмотрит областное Собрание

Проект постановления «О даче согласия на создание государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области "Социальный городок"» внес на рассмотрение в Собрание губернатор Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг должна заработать в 2023 году.

Фото: pskov.ru

Строительство «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год – в текущем году запланировано завершение строительно-монтажных работ, запуск основного технологического оборудования, проведение внутренних отделочных работ корпусов согласно утвержденному дизайн-проекту, а также оснащение помещений.

Построенные дома предназначены для проживания 157 пенсионеров, в том числе с ограниченными возможностями. На всей территории «Социального городка» будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учетом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

По предварительным расчетам финансистов, годовые расходы на содержание «Социального городка» и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.

Проект постановления рассмотрят два парламентских комитета: бюджетный и социальный, а затем весь депутатский корпус на сессии 31 марта.