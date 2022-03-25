Общество

Еще 195 жителей Псковской области заразились COVID-19, семеро скончались

195 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 106 519 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровели 363 пациента, всего — 103 434. Зарегистрировано еще семь летальных случаев, всего — 1710.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: