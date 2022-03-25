Еще 195 жителей Псковской области заразились COVID-19, семеро скончались

195 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 106 519 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Выздоровели 363 пациента, всего — 103 434. Зарегистрировано еще семь летальных случаев, всего — 1710.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 33714/57
- Великие Луки – 16459/19
- Бежаницкий район – 1353/0
- Великолукский район – 2592/7
- Гдовский район – 1851/5
- Дедовичский район – 2741/13
- Дновский район – 879/0
- Красногородский район – 957/5
- Куньинский район – 952/1
- Локнянский район – 1035/1
- Невельский район – 4866/10
- Новоржевский район – 1117/3
- Новосокольнический район – 3096/3
- Опочецкий район – 3186/6
- Островский район – 5065/10
- Палкинский район – 989/0
- Печорский район – 2433/7
- Плюсский район – 1680/5
- Порховский район – 3716/14
- Псковский район – 8636/15
- Пустошкинский район – 1289/0
- Пушкиногорский район – 1432/4
- Пыталовский район – 1441/1
- Себежский район – 2577/4
- Стругокрасненский район – 1750/5
- Усвятский район – 667/0.