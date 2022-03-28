Общество

Воспитатели детского сада в Пскове получили доплату после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в детском саду присмотра и оздоровления №30 «Жемчужинка» в Пскове после обращения воспитателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что вопреки требованиям ТК РФ дошкольное учреждение не выдавало сотрудникам доплату до минимального размера оплаты труда за работу по внутреннему совместительству. Кроме того, были выявлены нарушения при начислении стимулирующей выплаты, в том числе, установление размера премии по итогам работы за 2021 год без учета фактически отработанного времени.

Чтобы устранить выявленные нарушения, прокуратура направила представление в адрес заведующего учреждением, его рассмотрели и удовлетворили. В результате сейчас всем пяти работникам выдали доплату.