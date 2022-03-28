Общество

Приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки псковичу

Псковские судебные приставы оштрафовали банк за нарушение российского законодательства в сфере возврата просроченной задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФССП России.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

К приставам обратился пскович и сообщил, что в течение продолжительного времени на его номер телефона поступают звонки от представителей банка по вопросу возврата просроченной задолженности иного лица, жительницы другого региона. Представители банка требовали от мужчины указать местонахождение должницы, обвиняли его в сокрытии неплательщика и грозили звонить постоянно.

Заявитель отказывался от взаимодействия с представителями банка и просил больше его не беспокоить, однако звонки продолжались. За два месяца гражданин получил более 60 звонков от банка.

В ходе расследования сотрудники управления выявили в деятельности данной организации нарушения положений федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возрасту просроченной задолженности». В отношении банка составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

В результате судебный пристав назначил акционерному обществу наказание в виде штрафа на сумму 55 тысяч рублей.